Criscitiello su Spalletti: “Quanta arroganza da chi ha vinto poco o nulla”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia.com si è soffermato anche su Spalletti:

“Spalletti è peggiorato dopo lo scudetto a Napoli. Ha tirato fuori una arroganza fuori luogo per uno che in carriera ha vinto poco o nulla, ha sbagliato tutte le dichiarazioni mediatiche dal prima Europeo al pre-Spagna, per finire con il post-Svizzera. Gli dovrebbero mettere un tutor come ufficio stampa“.

Ha poi aggiunto:

“Sei presuntuoso (calcisticamente) e hai voluto giocare col fuoco rimanendo ustionato. Non hai saputo leggere una partita, non hai indovinato una formazione per poi scaricare i ragazzi a fine Europeo, ai quali ora dovrai chiedere uno sforzo per le qualificazioni Mondiali. I calciatori non vogliono vedere Spalletti neanche in cartolina“.