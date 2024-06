Zambrotta: “De Laurentiis, con Conte, ha portato al Napoli un condottiero, sull’Italia…”

Gianluca Zambrotta, ex calciatore italiano che ha conquistato la Coppa del Mondo 2006 con la nazionale, ha condiviso alcune riflessioni ai microfoni di TMW. Zambrotta, noto per il suo passato con la Juventus e la nazionale, ha commentato l’arrivo di Antonio Conte al Napoli dopo un’annata complessa: “Conte al Napoli, credo che De Laurentiis abbia acquistato il pezzo forte. Napoli secondo me ha bisogno di un condottiero e da questo punto di vista sicuramente Conte è simile a Spalletti, sono sicuro possa dare davvero tanto alla piazza”.

Poi l’ex calciatore ha aggiunto ulteriori parole ricordando il passato dell’Italia: “Il segreto della nazionale italiana del 2006 che vinse il mondiale in Germania? La forza del gruppo. Era un momento molto difficile, particolare, arrivavamo dal casino di Calciopoli e fu un po’ una rivalsa da parte nostra per ciò che stava succedendo. Da quel momento ci chiudemmo a riccio e c’era un grande condottiero come mister Marcello Lippi. La forza del gruppo ci trascinò fino in fondo”.