Sacchi: “Atteggiamento inammissibile, l’Italia ha bisogno di un rinnovamento”

A seguito della disastrosa sconfitta della Nazionale Italiana contro la Svizzera nel match valido per gli ottavi di finale di EURO 2024, l’allenatore e dirigente calcistico Arrigo Sacchi ha commentato il match. Ecco le sue parole al La Gazzetta dello Sport:

“Non è ammissibile un simile atteggiamento. Per due volte consecutive non siamo andati al Mondiale, poi abbiamo vinto l’Europeo nel 2021 con Mancini e adesso facciamo questa figuraccia: che cosa bisogna pensare? Che il calcio italiano ha bisogno di un profondo rinnovamento, che bisogna mettersi lì a ragionare e capire le cose che funzionano. Se in due Mondiali e in due Europei soltanto in un’occasione siamo stati all’altezza, c’è un problema da risolvere. E la Federcalcio deve impegnarsi in questo tentativo di comprensione e di rinnovamento. Credo che le nostre squadre, e i nostri settori giovanili, siano imbottiti di troppi stranieri. Rileggete la storia e scoprirete che ogni volta che abbiamo favorito l’invasione di giocatori dall’estero, l’Italia è andata in difficoltà. Non facciamo crescere i ragazzi, non diamo loro le conoscenze tecniche, tattiche e morali fondamentali per lo sviluppo di un atleta. In generale, non c’è, se non durante le grandi manifestazioni, quell’attenzione che la Nazionale meriterebbe”.