Italia, Gravina: “In 60 giorni non nascerà un nuovo Mbappé, ecco cosa cambierà in futuro”

Dopo il tremendo ko contro la Svizzera e l’eliminazione da Euro 2024 agli ottavi, Gabriele Gravina è chiamato all’analisi della sconfitta. Il presidente federale hanno parlato in conferenza stampa, l’ultima da Casa Azzurri: “La scelta che noi abbiamo fatto si appella a un grande senso di responsabilità, Spalletti deve avere la nostra fiducia e ha la nostra fiducia. Tra 60 giorni inizia un nuovo appuntamento e non possiamo pensare che attuando altri atti in Italia da un giorno all’altro fioriscono giocatori come Mbappè, Cristiano Ronaldo e Messi. Dobbiamo valorizzare il talento in questo paese: il talento c’è, lo si vede coi risultati delle nostre nazionali giovanili. Eppure non siamo mai riusciti a far partire un discorso di valorizzazione di questi ragazzi e su questo noi non possiamo impattare all’interno di scelte di politica dei club. Il nostro impegno è mettere sul tavolo questa discussione”.

Cosa cambierà nei fatti dopo questo risultato negativo?

“Ieri abbiamo già iniziato questo percorso, abbiamo iniziato un confronto con l’individuazione di alcuni errori. La risposta immediata è porre in essere tutta una serie di atti per porre rimedio ad alcuni errori. La prima cosa che farò è individuare 5-6 tecnici di grande esperienza che lavorano nei club di A per costruire un consuntivo nel club Italia per aprire un tavolo di confronto relativo alla valorizzazione dei giovani. Non possiamo più commettere gli errori commessi in un lungo periodo… Non possiamo più adagiarci su un confronto politico meno aspro, invece deve essere talmente aspro da generare degli effetti”