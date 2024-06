Slovacchia, Calzona: “Lobotka è un top player di livello mondiale”

Francesco Calzona, commissario tecnico della Slovacchia, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della gara di Euro 2024 contro l’Inghilterra, in calendario alle ore 18:00.

Ecco quanto evidenziato su Lobotka: “Lobotka? È stato Player of the Match due volte in tre partite ed è fondamentale per noi. Affronterà un giocatore di livello mondiale come Jude Bellingham, ma anche Lobotka è un giocatore di livello mondiale. È un top player. Ma da solo non può far nulla, ho fiducia. I miei giocatori sono al 100% e giocheranno una grande partita”.