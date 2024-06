Sky – Staffetta viva tra Milan e Napoli per Lukaku, la situazione

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ai microfoni di Sky Sport, il futuro di Lukaku è ancora incerto. Sull’attaccante belga c’è l’interesse forte del Milan. Il Chelsea valuta Lukaku 40 milioni di euro, prezzo della clausola da cui non sembrano intenzionati a scendere. Anche il Napoli ha mosso i primi passi per la punta belga. Lukaku è sempre in contatto con il club partenopeo dove ritroverebbe Conte, allenatore di cui gode grande stima. Tutto però dipenderebbe dalla vendita di Osimhen. Al momento nessuno si è fatto avanti per il bomber nigeriano. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su Lukaku riguardo soprattutto al suo percorso a Euro2024. Sia Milan che Napoli sono consapevoli che il Chelsea dovrà abbassare le pretese.