Secondo quanto detto da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Di Lorenzo resterà a Napoli e le incomprensioni con la società saranno chiarite in maniera definitiva e ufficiale. Per quanto riguarda il mercato in entrata il Napoli conta nei prossimi giorni di accelerare sia su Alessandro Buongiorno che su Leonardo Spinazzola.