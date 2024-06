Sky – Il Napoli è attivo sul mercato! Il punto su entrate e uscite

Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto del mercato del Napoli in entrata e in uscita. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il mercato del Napoli in entrata è iniziato con Rafa Marin, le visite mediche le farà prima del ritiro. Poi il Napoli sta seguendo Leoni della Samp, che chiede 5 milioni. Sia il Napoli che l’Inter lo vorrebbero prendere e lasciarlo in prestito in Liguria, addirittura il club di De Laurentiis lo lascerebbe ai blucerchiati 2 anni. Alessandro Buongiorno è sempre la prima scelta del Napoli e nome caldo. Il club di De Laurentiis è arrivato ad offrire al Torino 30 milioni + 5 di bonus. La richiesta di Cairo è di 35 milioni più alcuni bonus. La trattativa non sarà velocissima, ma la distanza si può ridurre. In uscita invece c’è Alessandro Zanoli che è pronto per approdare al Genoa dopo il prestito alla Salernitana. Il club rossoblù vorrebbe chiudere la trattativa con un prestito con l’obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro”.