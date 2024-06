Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della situazione Kvaratskhelia-Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Il Napoli dalle parole passa ai fatti su Kvara, domani è in programma un blitz del presidente De Laurentiis e del ds Manna in Germania per andare a trattare il rinnovo di contratto con il giocatore e il suo procuratore Jugeli“.