Laudisa: “Il Napoli arriverà a Buongiorno solo con i soldi di Osimhen”

Il giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, ha rilasciato delle dichiarazioni in onda su Radio Capri:

“Il Napoli vuole Buongiorno, ma il Torino tiene duro. E’ una partita lunga. Anzitutto bisognerà attendere la fine dell’Europeo, poi comunque la trattativa non sarà semplice. Buongiorno è molto stimato da Conte, ma Cairo per privarsene vuole una cifra molto alta. Se De Laurentiis poi non avrà in mano i soldi di Osimhen non potrà andare all’assalto di Buongiorno. E’ tutto concatenato“.