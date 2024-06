De Paola: “Quello contro la Spagna non era Di Lorenzo”

Sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto il giornalista Paolo De Paola, che ha detto la sua su Euro24 e sull’Italia, in particolare su Di Lorenzo:

“Di Lorenzo deve riacquistare condizione mentale dopo esser stato bullizzato, quello visto con la Spagna non era Di Lorenzo. Continuo a mantenere perplessità su Jorginho a centrocampo. Un regista che non riesce a condurre la squadra mi convince poco e questo è il punto interrogativo più grande che ho. Avrei assolutamente dato una chance a Fagioli, in questi momenti bisogna avere il coraggio di credere in una persona temprata dalla vita. Fagioli può sfruttare questa ruvidità che gli ha riservato la vita, per colpa sua sia chiaro. Quel percorso può dargli la sicurezza psicologica per fregarsene degli avversari. Dobbiamo credere nelle nostre qualità, abbiamo perso la nostra principale caratteristica che è sempre stata la strategia”.