Insigne: “Vorrei giocare nel Boca, Maradona il più grande per noi napoletani”

Lorenzo Insigne, ex attaccante del Napoli e ora in forza al Toronto FC, ha rilasciato delle dichiarazioni a Diario Olè un quotidiano argentino. Queste le sue parole:

“Mi piacerebbe giocare in Argentina, nel Boca, nella squadra di Diego. Ora ho 33 anni, sono un po’ vecchio e nella vita non si può mai sapere. Il tifo in Argentina è simile a quello di Napoli, sono entrambi molto calorosi. Non so se riuscirò, mi piacerebbe giocare al Boca come De Rossi. Io in campo mi diverto e cerco di farlo sempre, nessun paragone con Maradona, lui è il più grande. Mi piace osservare le sue giocate e sono molto triste del fatto che lui non è più con noi. Come ho sempre detto, lui per noi napoletani è stato il più grande, è andato oltre il gioco del calcio, ha sempre difeso i tifosi napoletani in qualunque cosa. Per noi è un motivo d’orgoglio che ha vestito la maglia azzurra”.