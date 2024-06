Santacroce: “Rafa Marin potrà dire la sua in Serie A. Vi svelo il mio preferito”

Fabiano Santacroce, ex Napoli, ha parlato degli obiettivi in difesa degli azzurri ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Rafa Marin? Mi piace. è un bel giocatore con ottime caratteristiche fisiche e potrà dire la sua anche in Serie A. Antonio Conte punta su gente che abbia voglia e grande capacita di corsa, con lui in panchina si lavorerà molto e bisognerà acquistare calciatori adatti alla sua mentalità”.

Su Buongiorno: “Il Torino non fa sconti, 45 milioni cash senza contropartite sono tanti però può valerli tutti. Può essere un grande affare. E’ il mio preferito”.