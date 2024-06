Il giornalista Fabrizio Biasin ha riportato alcune riflessioni nel suo editoriale per Tmw:

“Con quale faccia di tolla l’agente di Kvara può dire “vogliamo un club che giochi la Champions?”. Se il Napoli l’anno prossimo non sarà in Europa è proprio per colpa di Kvara e dei suoi compagni di sventura, checcazzo“.