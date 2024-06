Lobotka: “Il Napoli vuole che continuiamo insieme. Sullo Scudetto e i tifosi…”

Ieri Stanislav Lobotka è stato premiato come man of the match nella partita tra la sua Slovacchia e il Belgio. Al termine dell’incontro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media slovacchi: “A Napoli mi trovo bene e mi hanno contattato per continuare con loro. La gente ha grande mentalità e poi si mangia benissimo. Piove poco, non c’è neve ma tante spiagge. E’ una città bellissima”.

Sullo Scudetto “Sapevo i tifosi azzurri amano il calcio ma non pensavo di restare in mutande dopo la partita. Era una situazione surreale, all’inizio pensavo mi strappassero tutti i vestiti. Fortunatamente però mi hanno lasciato almeno i boxer”.