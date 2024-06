Chiellini: “Spalletti è la più grande garanzia, sta preparando il meglio per il girone”

Giorgio Chiellini parla ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole riguardo Spalletti e Buffon: “Semplice non è, ma calza proprio a pennello per quello che è lui (Buffon) e per quello che è stato. Non so come, ma riusciva sempre a trovare, durante anche i momenti difficili, le parole giuste che ti entrano dentro al cuore e che ti aiutano a uscire da quei periodi, a ritrovare unione, coesione e quei piccoli dettagli che fanno differenza tra vincere e perdere. È perfetto per quella posizione, lo si vede quanto è coinvolto in quello che sta facendo. Per me è molto più di un capo delegazione, è un riferimento per Spalletti, giocatori, tifosi, quello che riesce a far legare tante cose insieme“.

“È la quinta volta consecutiva che prendiamo la Spagna all’Europeo. Sono partite diverse rispetto alle nostre quelle di oggi, ma simili, ora hanno uno stile leggermente diverso. La squadra resta forte, avremo più spazio, non saranno passivi come l’Albania. Potremo e avremo la gestione della partita più di quanto abbiamo avuto nel 2021 a Wembley, ma bisogna essere pronti quando saranno più bravi di noi a difendere. Spalletti è la più grande garanzia, non mi aspettavo Chiesa a destra, la posizione di Bastoni, un centrocampo in quel modo… Ha avuto ragione lui, sicuramente sta preparando la miglior formazione possibile. Ho buone sensazioni per il girone, non si può prevedere cosa succederà dopo invece. Abbiamo iniziato bene, se vinciamo meglio“.