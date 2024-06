Sky – Napoli-Di Lorenzo, l’agente pronto ad andare in Germania, le ultime

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto in diretta a Sky Sport 24 per parlare della questione di Di Lorenzo in casa Napoli. Ecco cosa ha raccontato:

“Di Lorenzo si è sentito a disagio, di non essere stato ben preso in considerazione. Ieri il vertice con il suo agente Giuffredi, lo stesso Manna e Conte, che ha compreso lo stato d’animo del giocatore. Conte resta fermo sulle due idee: la centralità di Di Lorenzo nel suo progetto è assoluta. Per lui è fuori dal mercato, che è la stessa posizione della società, al di là delle difficoltà anche relazionali che ci sono state in questa stagione per il capitano. Però c’è questa volontà e in questi giorni ci sarà un’attività diplomatica che è già cominciata in maniera accurata da Manna e dallo stesso procuratore che potrebbe volare in Germania dal suo assistito per parlarne e rasserenarlo ancor di più. Non gli mancherebbero le opportunità di mercato, la Juventus più di altre, ma per il Napoli Di Lorenzo è un intoccabile”.