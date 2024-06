Sky – Il mercato del Napoli entra nel vivo. La situazione tra rinnovi e cessioni

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare del mercato del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Khvicha Kvaratskhelia è destinato a rinnovare il suo contratto, rinnoverà anche Folorunsho, azzurro di Spalletti che resta e rinnova. Resta e rinnova anche Meret.

In entrata Buongiorno è il grande obiettivo con una valutazione di circa 40mln, si prova a convincere il presidente Cairo e il Torino. C’è Hermoso che è un’opzione concreta e forte per la linea difensiva, sulla quale forse il Napoli qualche riflessione la sta facendo.

Infine in uscita c’è Osimhen, per il quale nessuno al momento sembra spingersi a quei 130 milioni della clausola, più gli 11mln netti di ingaggio che sono in questo momento difficilmente sostenibili per il Napoli. Forse qualcosa in Premier si muove, da lì possono offrire soldi al calciatore. Sono due profili che il Napoli ha determinato come alternative e che lo stesso nigeriano con la sua cessione deve finanziare: Lukaku, che col decreto crescita potrebbe consentire al Napoli di alleggerire il monte ingaggi, e Dovbyk che piace anche al Milan e rappresenterebbe l’alternativa”.