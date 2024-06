L’allenatore Massimo Longo ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, parlando anche di Buongiorno:

“Ho grande stima nel ragazzo, l’ho visto crescere e secondo me non ha ancora completato il suo percorso di crescita. Con un allenatore come Conte potrà collocarsi bene nel Napoli nonostante sia diventato un simbolo del Toro. Da allenatore ho imparato che ciò che fa la differenza è la volontà del calciatore, di rimanere piuttosto che andar via“.