CDM – Ecco quando si risolverà la sitiuazione Di Lorenzo

Il nuovo tecnico del Napoli, Antonio Conte, sta cercando in tutti i modi di convincere Giovanni Di Lorenzo alla permanenza in azzurro, nonostante sembra che il giocatore abbia già preso la decisione di andare via. Ecco cosa scrive a riguardo il Corriere del Mezzogiorno:

“La sensazione è che poi nel mese di luglio ci sia la decisione finale. Non sarà facile per il Napoli mettere a posto una situazione spinosa, Di Lorenzo in questo momento è ancora fermo sulla sua convinzione di lasciare il Napoli e trasferirsi alla Juventus, la squadra che l’ha cercato finora con maggiore insistenza”.