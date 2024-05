Varriale: “ADL ha capito i suoi errori”

Il giornalista Enrico Varriale è intervenuto a Radio Napoli Centrale, soffermandosi sul possibile arrivo di Antonio Conte al Napoli:

“La verità è che, oggi, un allenatore come Conte una squadra italiana non se la può permettere se non con un’operazione prestigiosa come quella che sta facendo il Napoli: è come Klopp, Ancelotti, Guardiola. Per carità, sicuramente Conte non dispone della bacchetta magica, ma una premessa di ripartenza. De Laurentiis ha capito i suoi errori, lo scorso anno, di questi tempi, andava a dire che questo Napoli lo poteva allenare chiunque e ne ha pagato lo scotto“.