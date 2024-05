Tra le domande poste a Maurizio Sarri stamattina presso il cinema Astra di Firenze, ce n’è stata anche qualcuna sul Napoli:

Le dispiace vedere il Napoli così in basso? “Sì molto. In azzurro ho vissuto tre anni incredibili, ero contento lo scorso anno per il Napoli ma ho provato un pizzico di “incazzatura” perché lo scudetto non è arrivato durante il mio ciclo”.