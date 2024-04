Fabio Bazzani, commentatore Dazn, ha commentato Napoli-Frosinone a Kiss Kiss Napoli:

“Bisognava capire se il Napoli era in grado di ripetere il secondo tempo di Monza, e purtroppo con il Frosinone non c’è riuscito. Balza agli occhi una fase offensiva sempre brillante dove i giocatori si attivano sempre, però nella fase di non possesso c’è difficoltà a percepire il pericolo, si fanno errori banali e gli avversari se ne accorgono, percepiscono le difficoltà e ne approfittano.“