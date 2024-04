Polverosi: “Conte e Italiano hanno due filosofie completamente opposte”

Alberto Polverosi, giornalista di il Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Punto Nuovo:

“Il Napoli deve sperare di aver finalmente centrato la strada giusta. In quei 15’ si è rivisto in pieno la squadra di Spalletti. Il Frosinone sarà un test importante. Il Napoli ha buttato via un’intera stagione, il rimpianto deve essere quello. Sapevamo quanto fosse difficile per gli azzurri ripetersi e il primo a capirlo è stato proprio Spalletti.“

“I veri responsabili di questo crollo sono i calciatori, oltre alle scelte sbagliate di De Laurentiis.“

Infine, sul prossimo,eventuale, allenatore degli azzurri:

“Conte e Italiano sono due mondi diversi, con filosofie completamente opposte. Non può essere questo il vero dualismo per la panchina del Napoli. Si tratta di scegliere una linea ideologica.”