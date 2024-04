Raspadori: “Contento per la rete e per la vittoria, vogliamo l’Europa

Jack Raspadori ha rilasciato delle dichiarazioni dopo Monza-Napoli 2-4. Ecco le sue parole: “Sono contento per la rete e per la vittoria. Era importante vincere oggi per rialzare il morale e risalire in classifica. Il mio gol? Non sapevo fosse record, pensavo fosse passato un minuto. Sono entrato molto determinato perchè in ogni spezzone di partita può succedere di tutto. Credo nel lavoro e cerco sempre di dare il massimo sia in allenamento e sia quando gioco. Oggi sono entrato bene, sono passati pochi secondi dal mio ingresso alla rete, il merito è di tutta la squadra che voleva ribaltarla. La vittoria di oggi deve darci lo sprint finale per andare in Europa“.