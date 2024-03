Sindaco Giugliano: “Centro sportivo del Napoli? In zona Varcaturo. Siamo disponibili, ma per ora nessun contatto ufficiale”

Nicola Pirozzi, sindaco di Giugliano, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Nuovo centro sportivo del Napoli sul litorale di Giugliano? Non abbiamo avuto nessun contatto ufficiale. Per il momento smentiamo questa notizia circolata tra gli organi di stampa. Non mi ha chiamato nessuno, per il momento non ho avuto incontri con il NApoli. Parliamo di un’ipotesi non confermata da incontri o contatti ufficiali. Qualora ci fossero, ci sarebbe anche la disponibilità, così come abbiamo messo a disposizione un bellissimo stadio per il Giugliano calcio. Se vogliono realizzare un centro sportivo in zona costiera, ci sarebbe la nostra apertura. Ma al momento non ci sono contatti con l’amministrazione comunale. Noi abbiamo 94 km quadrati, per un’opera del genere occorrerebbero 20 ettari di terreno. Giugliano si può prestare ad offrire uno spazio simile. Può essere che il presidente sia interessato a realizzare il progetto in altri luoghi. De Laurentiis ha grande considerazione del litorale, che è la zona che più si presta ad un progetto simile. Parliamo della zona Varcaturo. Noi stiamo facendo già grandi investimenti quindi avere anche il centro sportivo del Napoli darebbe un po’ di vitalità al nostro territorio. Ma per ora sono solo voci”.