Schwoch: “Barcellona? Tante assenze importanti ma il Napoli non dovrà sprecare occasioni. Osimhen in grado di sparigliare le carte”

Stefan Schwoch, dirigente sportivo ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione radiofonica Marte Sport Live.

L’ex attaccante azzurro, in occasione della sfida di stasera tra Barcellona e Napoli, ha presentato il match: “Questa sera il Napoli non deve sprecare occasioni da rete, come accaduto contro il Torino, perché poi diventa difficile recuperare con una squadra come il Barcellona”.

In merito al periodo che sta affrontando la formazione di Calzona, Schwoch si esprime così: “I blaugrana hanno qualche assenza importante; tuttavia, il Napoli quest’anno ha qualche problema in difesa e per ricorrere a questi problemi dovrà giocare di squadra, difendendo in 11 e con la miglior organizzazione di gioco”.

Infine, Stefan Schwoch spende qualche parola su due fuoriclasse azzurri e su chi dovrebbe battere i rigori (in caso di pareggio dopo i supplementari): “Se dovessi puntare una fiche su un azzurro, la dividerei in due e ne punterei metà su Kvara, che sta vivendo uno stato di forma strepitoso e metà su Osimhen, che resta il giocatore in grado di sparigliare le carte.

Per quanto riguarda i rigoristi, Osimhen sicuramente non è uno dei più infallibili ma se si dovesse arrivare ai rigori, ci sarebbero diversi azzurri in grado di tirarli come Politano, Mario Rui, Lobotka, Kvara e diversi altri) ma sono certo che toccherebbe anche ad Osimhen battere il suo”.