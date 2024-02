Condò: “Folorunsho ha grande energia, Spalletti deve portarlo all’Europeo!”

Micheal Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli attualmente in prestito all’Hellas Verona, sta disputando una buonissima stagione. L’italo nigeriano ha collezionato ben 25 presenze in maglia gialloblu e oltre ad aver realizzato 3 gol ed un assist sta dimostrando le sue buone capacità tecniche. Il giornalista Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport riguardo il classe 98′, esaltandolo per la sua energia. Ecco le sue parole:

“Spalletti ha fatto anche il nome di Folorunsho e per me è da portare assolutamente ad Euro 2024! È un giocatore che ha un’energia incredibile“.