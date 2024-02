Xavi: “Abbiamo giocato bene e meritavamo di vincere, ma questa è la Champions”

Xavi, allenatore del Barcellona, si è fermato ai microfoni di Prime Video dopo Napoli-Barcellona per commentare la partita, in particolare della sua squadra. Ecco le sue parole:

“La cosa più giusta sarebbe stata la nostra vittoria, paradossalmente dopo l’1-0 il Napoli si è svegliato e ha pareggiato. Ma questa è la Champions”

Le è piaciuta la squadra? “La squadra mi è piaciuta molto, abbiamo giocato veramente bene in attacco ed in difesa e non posso lamentarmi dei miei giocatori”

Le mancherà questo ambiente? “Sicuramente, ma la mia decisione (di lasciare il Barcellona a fine stagione) non cambierà, è corretta per me e per il club”