Rastelli: “Calzona scelta logica, il gruppo andava risollevato psicologicamente”

L’ex calciatore Massimo Rastelli ha detto la sua durante Marte Sport, in onda su Radio Marte:

“La scelta di Calzona è stata un po’ sorprendente, però nell’analizzarla nel profondo De Laurentiis ha scelto con una certa logica un tecnico che conosce l’ambiente e un certo sistema di gioco e che quindi ha la possibilità di inculcarlo velocemente a un gruppo che già conosce certi codici “.

“De Laurentiis ci vide giusto già con Sarri, magari indovinerà anche questa scelta, c’è un gruppo che va risollevato con un morale che è a terra. Il presidente sta cercando una soluzione per ritrovare un rendimento perso, la chiave di lettura può essere quella di instradare la squadra per ritrovare quelle certezze per salvare la stagione. La maggiore responsabilità è sempre dei calciatori, sono loro che vanno in campo e che devono ora metterci qualcosa in più“.

“Certe volte preparare la partita nei minimi dettagli non conta se poi in campo la squadra, credo che Calzona possa entrare velocemente nella testa dei calciatori, il segreto è creare subito empatia e farsi seguire. E’ chiaro che il sistema di gioco in questo momento è secondario, ma se toglie alibi inconsci alla squadra o restituisce sicurezze può servire, ma ora serve fare risultati e conquistare punti su punti in campionato“.