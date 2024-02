Calzona: “Ottimo spirito di squadra, abbiamo lottato fino alla fine. Ora c’è da lavorare”

Ai microfoni di Prime Video dopo Napoli-Barcellona si è presentato il neo mister azzurro Francesco Calzona, che ha commentato la sua partita di esordio sulla panchina partenopea. Ecco la sua analisi del match:

“Chiaramente abbiamo molto da lavorare, ma ho fatto i complimenti ala squadra perché ha ritrovato la voglia di lottare. Abbiamo da fare un passo avanti a livello tattico, siamo andati in difficoltà concedendo spazi tra le linee e abbiamo sofferto la prima mezz’ora, poi la squadra ha reagito anche se nel disordine e questa dote è fondamentale. Aver lottato fino al 95′ mi fa essere soddisfatto”

Nel finale della partita vi siete anche spinti in avanti, potevate vincere? “Nel finale abbiamo creduto di poter vincere e questo è un segnale importante, non siamo calati e mi è piaciuto lo spirito”

Cosa ti è piaciuto di più e cosa di meno della squadra? “Come ho detto, mi è piaciuto lo spirito della squadra, i calciatori hanno dato l’anima e non ci stavano a perdere contro un avversario fortissimo. Non mi è piaciuto il disordine in campo, poi chi è subentrato ha rimesso apposto le cose avendo la mente fresca”