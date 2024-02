Capello: “Calzona? Conosce il sistema di gioco di Spalletti, il suo unico obiettivo è far rivedere il Napoli dell’anno scorso”

Fabio Capello, opinionista sportivo ed ex allenatore, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal.

In merito al nuovo cambio in panchina (il terzo in una sola stagione), l’ex allenatore italiano è intervenuto in merito alla scelta di Aurelio De Laurentiis: “Calzona? Nonostante la situazione complicata, ha la fortuna di conoscere la maggior parte della rosa e, inoltre, conosce il sistema di gioco utilizzato da Spalletti. Il suo unico obiettivo, oltre a quello di superare gli ottavi contro il Barcellona, è quello di far rivedere il Napoli dell’anno scorso“.

In occasione del match d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona, Fabio Capello spende alcune parole sulla squadra di Xavi: “Il Napoli potrebbe far male al Barcellona, quest’ultimo ha difficoltà in difesa e se rientra Osimhen, gli azzurri potrebbero avere qualche chance in più”.