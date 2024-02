Aronica: “Non è colpa di Mazzarri, ADL ha responsabilità maggiori”

L’ex calciatore del Napoli Salvatore Aronica è intervenuto nel corso di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli:

“Con Mazzarri ci siamo sentiti fino a qualche settimana fa e in questa settimana ho sentito lo staff. Io sinceramente non credo che sia colpa solo della gestione tecnica. Anzi, secondo me c’è da fare ammenda nella questione delle situazioni gestionali, come ad esempio nel tema del rinnovo di contratto“.

“La confusione è il comune denominatore della stagione del Napoli e lo dimostra anche la tempistica di questo cambio. Con quale stato d’animo oggi Mazzarri può lavorare? E la squadra come può allenarsi oggi non sapendo chi ci sarà in panchina mercoledì? Mazzarri ora è completamente depotenziato, criticato da ogni punto di vista, sarebbe strano vederlo a dirigere la squadra per il Barcellona”.