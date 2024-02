Ct Nigeria su Osimhen: “Si sacrifica tanto per la squadra, dà il massimo ogni giorno”

Manca pochissimo a Nigeria-Costa d’Avorio, finale di Coppa d’Africa che vedrà sfidarsi due delle nazioni storicamente più forti del continente. In vista dell’attesissima partita, Jose Peseiro, ct della nazionale nigeriana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa riguardo Victor Osimhen, giocatore chiave della squadra. Ecco le sue parole:

“Osimhen? Lui combatte per noi, non gioca da star. Attacca, apre spazi per noi e combatte gli avversari. Si sacrifica tanto per la squadra. Ogni giorno dà il massimo perché sa di essere un calciatore importante. Finale? E’ una partita collettiva, nessuno vince da solo. Lui lo sa e noi lo sappiamo, per questo abbiamo creato una squadra forte nel collettivo per combattere insieme”.