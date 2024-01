Orsi: “Il Napoli ne ha presi pochi di titolari, ma ha allargato la rosa. Su Ngonge..”

Nando Orsi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Dal Napoli mi aspettavo di più, anche se il Napoli dell’anno scorso non esiste più. Togliendo le assenze credo che il Napoli potesse avere un atteggiamento diverso e non come una provinciale. La solidità in difesa va bene, ma mi sarei aspettato qualcosa di diverso anche in attacco. Entrambi i portieri non si sono sporcati i guanti, il primo tempo è stato spento. La partita è finita 0-0 ed è un punto che fa classifica, ma per arrivare in zona Champions serve altro. Ngonge? E’ un gran bel giocatore, ma ha giocato a Verona. Di titolari il Napoli ne ha presi pochi, ma ha allargato la rosa. Meret? Lui ha ricevuto troppe critiche che secondo il mio parere sono state ingiuste“.