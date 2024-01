Traorè, parla l’esperto Jacomuzzi: “Hamed non può imporsi al Napoli, può farlo solo con una squadra che sta andando bene”

Carlo Jacomuzzi, direttore sportivo ed esperto di calcio inglese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per il programma radiofonico Radio Goal e ha parlato del nuovo colpo della dirigenza azzurra, Hamed Traorè.

Il Napoli sembra essere davvero molto vicino al secondo acquisto di questa finestra di calciomercato invernale: parliamo di Hamed Junior Traorè, centrocampista del Bournemouth e della nazionale ivoriana. Hamed ha già giocato in Italia con le maglie di Empoli e Sassuolo ed è ad un passo dal vestire la maglia azzurra per i prossimi mesi.

Jacomuzzi, ex osservatore del Chelsea, ha espresso la sua opinione riguardo il centrocampista ivoriano: “Traorè si è comportato bene in Premier League, non è semplice passare da realtà piccole come Sassuolo ed Empoli alla Premier League ma si è subito ambientato in Inghilterra”.

Nonostante ciò, Jacomuzzi precisa che, secondo lui, l’ivoriano non sia adatto alla formazione azzurra, soprattutto a causa delle sue condizioni fisiche: “Ad essere onesto, non penso faccia per questo Napoli; non credo abbia la personalità tale per andare al Napoli ed imporsi. Hamed deve riprendersi la sua identità e lo può fare con una squadra che sta andando bene“.

Inoltre, l’ex dirigente, spende alcune parole anche sul bomber azzurro, Victor Osimhen e delle voci che lo accostano al Chelsea: “Osimhen al Chelsea? Già quattro anni fa lo volevano al Chelsea, alcuni amici che lavorano lì erano andati a vederlo e lo avevano valutato, ma se non costi almeno 150 milioni non ti prendono in considerazione. Non so se sia in orbita Chelsea oggi, ma di certo in Premier si troverebbe molto bene”.