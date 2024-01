Alvino: “Basta procuratori, certe cose solo a Napoli! De Laurentiis colpevole nel non intervenire”

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare le ultime vicende riguardanti i procuratori di Victor Osimhen e di Khvicha Kvaratskhelia.

“Non ne posso più di questi procuratori e ci mette tutti nel calderone. Quello che accade a Napoli non accade altrove, c’è responsabilità della società. In altri lidi non esiste che il procuratore di un giocatore rompa le scatole ad altri calciatori. Non ne posso più di questi procuratori che sparano sulle società o parlano di altri calciatori. De Laurentiis tarda nell’intervenire con forza in questo che sta accadendo, perché è una polveriera. Alimentata stavolta non da un tesserato del Napoli ma da due procuratori. Per me sbaglia l’agente di Kvaratskhelia, ma ritengo spropositata poi la reazione di Osimhen e del suo procuratore. Una situazione kafkiana e il Napoli subisce questa situazione. De Laurentiis è colpevolmente in ritardo nel non intervenire. Io spero che il Napoli in un futuro contratto obblighi i procuratori a stare in silenzio”