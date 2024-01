Pavarese: “Mazzarri deve riportare serenità, dobbiamo dargli una mano”

Gigi Pavarese ex dirigente del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Crc, ecco le sue parole: “Il Napoli era un orgoglio non solo per il calcio italiano, ma anche per il calcio europeo. Non credo che Mazzarri e Garcia possano creare questi problemi che noi stiamo guardando, la squadra è cambiata sia nell’atteggiamento e sia nel pressing. Il problema difensivo nasce dalla disorganizzazione del centrocampo. Se ci fosse stato ancora Kim, non sono sicuro che sarebbe ricorso a questa situazione di inizio stagione. La cosa che contesto è aver lasciato andare collaboratori che De Laurentiis aveva tanto insistito per avere. Non voglio mettermi nei panni di Meluso, ma quell’aggressività dell’anno scorso veniva supportata dalla condizione fisica che ora non c’è. Non so che preparazione ha fatto il Napoli, se non arrivano risultati neanche con Mazzarri che conosciamo il suo modo di lavorare, vuol dire che c’è qualcosa che non va. Mazzarri deve cercare di riportare serenità nel gruppo, noi tutti dobbiamo dargli una mano”.