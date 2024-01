Marino: “Samardzic è sicuramente da Napoli, come stile ricorda Gianni Rivera”

Pierpaolo Marino, durante la trasmissione Marte Sport Live su Radio Marte, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla situazione a Castel Volturno: “Il 2023 del Napoli è stato contraddistinto da uno scudetto strameritato. Samardzic è sicuramente da Napoli, i tempi d’inserimento però dipenderanno dall’allenatore, dalla simbiosi con l’ambiente e la sintonia con i compagni. I suoi gol al Maradona valgono ogni commento che si può fare a parole. E’ un ragazzo capace di gesti straordinari; se nel DNA hai quei colpi, è solo questione di tempo e continuità, per dare un apporto importante anche in una grande squadra. Quando si dice che assomiglia a Zielinski, si dice la verità. Il centrocampista del Napoli però ha più gamba, mentre Lazar ricorda il Colpani della situazione, classico trequartista. Quando lo prendemmo gli dissi: ‘Tu sei il golden boy’, perchè come stile ricorda Gianni Rivera, nonostante tira col sinistro. Per dei versi, sul piano tecnico è pure superiore al polacco. Non ha giocato sempre, è entrato in squadra molto giovane e quest’estate c’è stata la storia del suo trasferimento all’Inter, poi saltato, che ha creato un po’ di scombussolamento. Dal punto di vista del valore individuale, il Napoli non deve avere nessun dubbio. Atleticamente non è potente, ma è molto agile e talentuoso“.

Marino poi si ferma su un giocatore che potrebbe servire al Napoli: “Walace dell’Udinese è un buon giocatore, con buone doti atletiche e tecniche da interdittore”

Su Lavezzi infine: “Tantissimi auguri a Lavezzi, sto seguendo la sua vicenda umana: nelle ultime ore mi sono arrivate notizie della sua ripresa, è ciò che gli auguro per questo inizio del 2024″.