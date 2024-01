Dossena: “Il problema di questo Napoli non è la piazza, ecco cosa manca agli azzurri”

Andrea Dossena, ex terzino del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TV Play. Queste le sue parole: ” Napoli è sempre una piazza super passionale e quando è così hai qualcosa in più quando le cose vanno bene, quando poi le cose vanno male è tutto più esagerato. Il problema di questo Napoli non è la piazza. Sono i giocatori che vanno in campo, ma De Laurentiis come ha ammesso dopo la partita col Monza, ha avuto un gran peso in questi mesi. Perchè non può fare una scelta così dell’allenatore, come anche i vari problemi dei rinnovi, o lo stesso direttore sportivo mandato via. Meluso è un direttore capace, ma sicuramente non da Napoli campione d’Italia. Tutte queste cose qui hanno portato alla situazione che c’è adesso, perchè il calcio non perdona e ti valuta ogni settimana”.

Aggiunge infine su Samardzic: “Secondo me non è un giocatore che farebbe la differenza in questo Napoli. Il giocatore che manca alla squadra di oggi e che aveva stravinto il campionato è Kim. Per me, non è una questione di mercato, ma una questione di rimettersi con la testa sul pezzo con la voglia di vincere. Leggevo l’intervista di Spalletti dove parlava di una vena su Kvaratskhelia, che aveva fame di vittoria e che credeva in un sogno che poi hanno realizzato. Manca questo più che i giocatori. Se togli Zielinski per mettere Samardzic rimane la stessa cosa”.