Osimhen ha rinnovato da poco il suo contratto fino al 2026 ma il suo futuro è ancora tutto da decifrare. Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha detto la sua ai microfoni di Fuorigioco programma in onda su Tele A: “Il rinnovo di Osimhen? Non vuol dire certo che il calciatore resterà a Napoli la prossima stagione, anzi. Come la vedo io, il nigeriano lascerà gli azzurri al termine della stagione per una meta più ambita”.