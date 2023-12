Mazzarri: “Dispiace perdere così davanti ai tifosi. Da domani un nuovo inizio”

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Mediaset per parlare del match di Coppa Italia Napoli-Frosinone. Ecco cosa ne pensa:

“I titolari non sono abituati a giocare a gara in corso, per assurdo si è giocato meglio con chi ha giocato meno. Mi voglio scusare con i tifosi che ci hanno aiutato fino alla fine, non se lo meritano, rifletteremo tutti insieme. Ci sta prendere gol, c’è stato l’incidente sul 2-0 ma bisogna essere sempre il Napoli, non va bene concludere una partita così. Fischi meritati? I tifosi ci hanno incitato anche sul 2-0 io ci credo fino alla fine, facendo un gol riapri la partita. Dispiace che si sia conclusa così, ci sta di perdere nel calcio, ma non va bene perdere 4-0, sembravamo una squadra che va così, da domani bisogna guardarsi in faccia e cambiare registro. Si gioca tanto, avevamo partite importanti, tenere fronte a tutte le competizioni non è facile, giocare senza fare allenamenti, ci può stare il 2-0 ma finire 4-0 così in casa, non va bene, spero sia una bella lezione che ci serva per il futuro. Il Frosinone se la gioca, ti pressa, si è fatta una buona gara coi ragazzi che giocano meno, ero convinto di vincerla coi cambi e invece avete visto come è andata, non andavamo a concludere tanto in area come al solito, il campo l’hanno tenuto bene i ragazzi, Demme che non gioca da una vita ha fatto una buona partita, nel momento in cui pensavamo di averla vinta con i 5 titolari abbiamo sottovalutato il pericolo, la voglio pensare così. Cosa dirò alla squadra? Domani c’è l’allenamento e sarò più attento nei dettagli. La cosa che mi dispiace è che non alleni mai, si gioca ogni 3 giorni, ho lavorato sulla linea anche stamattina. Bisogna prenderne atto e essere bravi a farli lavorare spiegando alla lavagna e tramite video”.