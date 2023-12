Manfredi: “Con ADL grande disponibilità a trattare. Se arriva un’offerta economica congrua…”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha parlato a margine del Consiglio comunale al Maschio Angioino della questione stadio: “Abbiamo stanziato delle risorse per fare interventi di manutenzioni necessari e lo facciamo ogni anno. C’è da considerare poi in una prospettiva più ampia un grande intervento di ristrutturazione che richieda qualche decina di milione in più. E’ chiaro che un intervento allo stadio è necessario. C’è grande dialogo e disponibilità con De Laurentiis e in caso di un offerta economica congrua siamo pronti a discuterla e fare il modo di realizzarla”.