Mourinho: “Senza Lukaku e Dybala è dura, adesso pensiamo al Napoli”

Josè Mourinho tecnico della Roma, dopo la sconfitta rimediata contro il Bologna ha parlato del momento “no” e delle assenze dei suoi due attaccanti più importanti. Ecco le sue parole:

“La nostra realtà è quella di lottare per il quarto posto e noi fino alla fine dobbiamo lottare per questo. Ora siamo in un periodo molto difficile in cui se non siamo al massimo del nostro potenziale, ci sono squadre che possono metterci in difficoltà. Oggi mancava la fisicità di Lukaku e la qualità di Dybala, io prima della partita sapevo quanto sarebbe stata dura, ma andiamo avanti e pensiamo al Napoli”.