De Agostini: “A questo Napoli manca Kim. Mazzarri? Non stravolgendo nulla, il Napoli gioca meglio”

Stefano De Agostini, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per il programma radiofonico Si Gonfia la Rete.

L’ex centrocampista ha voluto ricordare la sua esperienza nel club partenopeo: “Giocare per club è stato il punto più alto della mia carriera. Arrivai dopo che Diego andò via, arrivammo quarti in campionato”.

De Agostini, in merito all’approdo in panchina di Walter Mazzarri, ha commentato lo stato attuale della formazione azzurra: “Ad oggi il Napoli pecca dal punto di vista mentale. C’è stato qualche infortunio di troppo, e poi manca Kim. Si subiscono molti gol perché si fa fatica a sostituire uno come lui. Mazzarri è molto intelligente, non ha stravolto nulla; infatti, il Napoli sta giocando meglio”.

In occasione del match di oggi pomeriggio tra Napoli e Cagliari, in programma alle 18 al Maradona, l’ex azzurro presenta la sfida: “Il Cagliari è molto legato al suo mister, Ranieri. È una squadra che ha cuore e il Napoli non dovrà mai perdere la concentrazione, anche se quest’ultima, sulla carta, è più forte”.

Infine, De Agostini spende alcune parole sul numero 1 del Napoli, Alex Meret: “Alex è bravo a farsi scivolare le cose addosso, nonostante sia sempre nel mirino della critica. È tecnicamente molto forte”.