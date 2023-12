Bergomi: “Il Napoli ha un problema di condizione fisica, però smettiamo di paragonarlo a quello si Spalletti”

Beppe Bergomi, ex calciatore ed attuale opinionista Sky, ha rilasciato un intervista a Il Mattino, in cui ha parlato delle difficoltà del Napoli: “Il Napoli ha un problema nella condizione fisica. Soprattutto a centrocampo si vede che manca qualcosa rispetto allo scorso anno. La forza degli azzurri è sempre stata il recupero palla oltre alla riaggressione. Questo sta un po’ mancando adesso ma non è colpa di nessuno. Ci hanno provato contro il Braga, ma appena la squadra si allunga un attimo risulta sempre vulnerabile. Una cosa va detta però, basta fare paragoni con l’anno scorso! Continuando così non ne verremo mai fuori”.