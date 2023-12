Sky – Mazzarri: “Oggi non volevo prendere gol, il 4-3-3 resta il mio modulo!”

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria nel match di Champions Napoli-Braga. Ecco cosa ha dichiarato:

“Oltre alla qualificazione mi interessava non prendere gol, la squadra era lunga, non riusciva ad essere solida. Abbiamo anche fatto riposare qualcuno, in difesa siamo in emergenza, è stata una serata positiva. Il cammino è lungo ma ho visto belle cose, la squadra si è aiutata come nel passato. La squadra non era più lunga, salivano insieme, abbiamo recuperato tanti palloni come lo scorso anno. Natan? Per me ha doti importanti, andava sostenuto, era un po’ demoralizzato. Non è facile dal Brasile, al Torino ebbe difficoltà anche Bremer che ora è un altro difensore. Natan continuerà a crescere. Difesa? Non siamo stati perfetti, lo so, abbiamo concesso qualche occasione, ma finalmente abbiamo marcato in area coi cross. Dobbiamo dimostrare col Cagliari che il processo di miglioramento continua. Fare la difesa a 3? Il 4-3-3 è il mio modulo preferito ma per farlo ci volevano i giocatori giusto e il Napoli ce li ha con Lobotka e due centrali veloci. Giocare così è bellissimo e continuerò così. Lobotka se lo si considera un centrale, è un 3-4-3, come quando c’era a Napoli c’era Behrami davanti la difesa e cambiavo”.