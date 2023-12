Sky – Di Lorenzo: “Ottavi obiettivo centrato, contenti della prestazione”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria del match di Champions Napoli-Braga. Ecco cosa ha dichiarato:

“Siamo contenti, era il nostro obiettivo passare il girone. Non era facile perché abbiamo lottato contro buone squadre, ma l’obiettivo è raggiunto. Questione difesa? Oggi Meret ha fatto delle belle parate e la difesa è rimasta compatta come chiedeva il mister. Bisogna sempre migliorare ma le prestazioni ci sono state, che ci lasciano ben sperare per le prossime partite. Noi siamo sempre pronti a lottare per la maglia e per i tifosi, che sono sempre qui a sostenerci. Ci fa piacere aver vinto davanti a loro, cosa che non accadeva da tempo”.