Mazzarri: “Dobbiamo fare attenzione in difesa, vogliamo passare il turno”

Walter Mazzarri nel pre partita di Napoli-Braga ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

“Il calcio è cambiato molto rispetto alla mia ultima Champions qui; io credo di essere rimasto sempre lo stesso ma mi sono aggiornato. In quella occasione in quattro anni creammo tanto e ci trovammo delle prime e tante soddisfazioni per un Napoli poi bravo a restare su quei livelli. Abbiamo fatto qualche allenamento, abbiamo provato cose nuove e spero che i ragazzi siano pronti a metterle in pratica. Vogliamo passare il turno”.

“Spero che i ragazzi non pensino mentalmente ai due risultati a disposizione, dobbiamo fare la partita che sappiamo fare con molta attenzione in fase difensiva ma vogliamo passare il turno nel migliore dei modi”.

“Osimhen ha ricevuto l’applauso da tutti i ragazzi, siamo tutti con lui e speriamo ci aiuti a portare la qualificazione a casa. Gioca dal primo minuto così siete tutti contenti. Alla grande”.