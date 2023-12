Floro Flores: “Mazzarri ha bisogno di tempo, l’Inter come gli azzurri dello scorso anno”

Antonio Floro Flores, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole sulla situazione della squadra partenopea: “Non credo che il problema del Napoli sia il Napoli stesso. Sicuramente senza terzino sinistro è difficile provare una difesa a tre, non puoi adattare un altro giocatore perchè rischi di mettere in difficoltà qualcun altro. Mazzarri ha bisogno di tempo. E’ importante mettere da parte il Napoli di Spalletti”.

Ha aggiunto sullo Scudetto: “Vedo l’Inter talmente favorita, che mi sembra di vedere il Napoli dello scorso anno. I nerazzurri hanno grande forza, a prescindere dalle situazioni arbitrali e dalle occasioni create dal Napoli che ne ha avute poche contro l’Inter. Questo mi preoccupa di più da allenatore. Quasi sicuramente si è perso un po’ di entusiasmo, Mazzarri è in grado di risolvere questa situazione. Deve continuare a lavorare sulla testa dei calciatori”.